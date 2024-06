In Blumenthal erklingt Musik auf Spitzenniveau für jeden Geldbeutel

Vom 26. bis 28. Juli findet zum vierten Mal das Musikfest Blumenthal statt. Jeder Gast kann dort zahlen, was er will. Worum es den Machern um Klarinettist Georg Arzberger geht.

Nach drei erfolgreichen Ausgaben geht das Musikfest Blumenthal ( Aichach) in diesem Sommer in die vierte Runde. Das Festival unter der künstlerischen Leitung von Prof. Georg Arzberger, aus Sielenbach stammender Klarinettist, findet von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, statt und bietet Musik auf internationalem Spitzenniveau – und das für jeden Geldbeutel.

Um allen eine Teilnahme am Musikfest zu ermöglichen, ist der Eintrittspreis zu allen Konzerten frei wählbar. Jeder Gast zahlt, was sie oder er kann und möchte. Wer dieses solidarische Prinzip aktiv unterstützen möchte, darf gerne mehr geben, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Bezahlt wird beim Verlassen der Konzerte. Wegen der Planbarkeit wird um kostenlose Anmeldung unter www.muenchenticket.de gebeten. Es gilt freie Platzwahl.

Das Musikfest Blumenthal lebt von Förderern und Unterstützern

Das Musikfest kann nur aufgrund großzügiger Unterstützung stattfinden, betonten die Festivalmacher Georg Arzberger und Gertrud Deckers, die sie dafür bei allen Förderern bedanken. Zu den Premium-Unterstützern gehört von Anfang an die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, in diesem ist auch die Lechwerke AG dabei. Seit 2023 fungiert die Prof. Otto Beisheim Stiftung als Premium-Partner. Geschäftsführer Max Wagner betont: „Mit dem niedrigschwelligen Projekt ermöglichen die Macher des Musikfest Blumenthal diversen Zielgruppen im ländlichen Raum den Zugang zu klassischer Musik." Er hebt zudem hervor, dass das Thema Klimaschutz in das Festivalkonzept integriert und mit dem Education-Projekt die musikalische Kreativität von Jugendlichen gefördert wird. Außerdem wird das Musikfest seiner Gründung von öffentlicher Seite unterstützt, darunter der Bezirk Schwaben, der Landkreis Aichach-Friedberg und die Stadt Aichach. Des Weiteren engagieren sich viele regionale Unternehmen und Stiftungen dafür

Diese Konzerte stehen beim Musikfest Blumenthal auf dem Programm

Freitag, 26. Juli Um 19 Uhr tritt Liedermacherin Dota aus Berlin auf, die gesellschaftliche Themen und den Schutz der Umwelt aufnimmt. Zusammen mit dem Festival-Orchesters Camerata Vitilo lässt Dota die Grenzen von Pop, Jazz, Bossanova und Klassik verschmelzen. Bei dem Crossover-Konzert wird die Künstlerin von Gitarrist Jan Rohrbach begleitet.

Samstag, 27. Juli Um Sommerträume geht es beim Kinderkonzert um 15 Uhr. Mendelssohns Musik entführt in die zauberhafte Welt von Shakespeares „Sommernachtstraum“. Ingrid Hausl und Musikerinnen und Musiker des Festspielorchesters Camerata Vitilo gestalten einen unterhaltsamen Nachmittag für Kinder. Um 16 Uhr startet die Schnibbelparty für alle, die sich beim Schneiden und Zubereiten von gerettetem Obst und Gemüse und Geselligkeit begeistern können (Teilnahme kostenlos). Um musikbegeisterte Kinder und Jugendliche zu fördern, konzertiert Carmerata Vitilo gemeinsam mit ihnen um 17.30 Uhr. Auf dem Programm steht die Holberg Suite op. 40 für Streichorchester von Edvard Grieg. Unter dem Motto „Leidenschaft für Musik“ studieren die Profis des Festspielorchesters zuvor Seite an Seite mit den jungen Musiktalenten das Werk ein. Serenaden zum Träumen gibt es um 19 Uhr. Eine unterhaltsame Heiterkeit, versehen mit einer Portion Wehmütigkeit, wie sie für Dvorak typisch ist, machen seine beiden Serenaden zu beliebten Klassikern der Musikliteratur. Das groß besetzte Festspielorchester bietet die seltene Möglichkeit, diese beiden Werke an nur einem Abend zu erleben.

Sonntag, 28. Juli Um 15.30 Uhr startet das mittlerweile legendäre Wanderkonzert vor der Kirche. Gemeinsam wandern die Gäste durch das Schlossgelände. An ungewohnten Orten erklingt Musik von verschiedenen Ensembles, die sich mit pointierten Poetryslam-Beiträgen von Lotta Emilia, die deutschsprachige Vizemeisterin von 2021, abwechseln. Anschließend gibt die Käserei einen Einblick in ihre Arbeit, inclusive Besuch bei den Ziegen und Verkostung (Treffpunkt vor dem Hofladen). Ein großes Orchesterkonzert auf dem Dachboden des Ökonomiegebäudes bildet das Festivalfinale um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen das Werk „the unanswered question“ von Charles Ives, die Sinfonia Concertante für Bläsersolisten und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Sinfonie Nr. 4 von Ludwig van Beethoven. Die Bläsersolisten bei Mozart sind Giorgi Gvantseladze (Oboe) Georg Arzberger (Klarinette), Christoph Knitt (Fagott) und Pascal Deuber (Horn). Das Festival-Orchester Camerata Vitilo wird musikalisch geleitet von Yuki Kasai (Violine).

Informationen www.musikfest-blumenthal.de. (AZ)