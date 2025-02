Jetzt schon möglich: Tickets fürs Musikfest Blumenthal reservieren

Das Musikfest Blumenthal (Aichach) unter der künstlerischen Leitung von Georg Arzberger findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Die Veranstaltungsreihe vom 1. bis 3. August soll auch diesmal ein breites Publikum finden. Deshalb gibt es keinen festen Eintrittspreis. Tickets sind allerdings wegen des großen Andrangs schon nötig. Die Reservierung ist ab sofort möglich.

Der aus Sielenbach stammende Profi-Klarinettist und Musikprofessor Arzberger organisiert das Fest gemeinsam mit Gertrud Decker. Die Veranstalter setzen auf eine niedrige Schwelle, um möglichst viele Menschen mit ihrem hochwertigen klassischen Angebot zu erreichen. Deshalb darf jeder Gast der Konzertreihe zahlen, was er möchte und was ihm möglich ist. Voraussetzung ist allerdings eine Reservierung.

Das Musikfest-Orchester Camerata Vitilo ist das erste und einzige professionelle Orchester im Wittelsbacher Land. Hier finden Musiker und Musikerinnen zueinander, die sonst in internationalen Spitzenensembles und -orchestern musizieren oder als Professoren an renommierten Musikhochschulen arbeiten. Die Akteure sind während des gesamten Festivals in verschiedenen Besetzungen zu hören und kommen etwa von der Kammerphilharmonie Bremen, der Deutschen Oper Berlin oder der Bayerischen Staatsoper nach Blumenthal. (AZ)

Tickets: Alle Konzerte haben freie Platzwahl, die Anzahl der Plätze ist allerdings begrenzt, daher wird eine Anmeldung empfohlen unter www.musikfest-blumenthal.de.