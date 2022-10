Waldarbeiter finden im Blumenthaler Holz unterkühlten Mann

Am Donnerstagmorgen stoßen Waldarbeiter auf einen nicht mehr ansprechbaren Mann, der neben seinem Auto liegt. Sie holen Hilfe für den 67-Jährigen.

Waldarbeiter haben am Donnerstagmorgen einen Mann aus einer misslichen Lage gerettet, die womöglich für ihn hätte schlimm ausgehen können. Sie stießen im Blumenthaler Holz zwischen Windten und Andersbach auf den 67-Jährigen, der neben seinem Auto lag und nicht mehr ansprechbar war.

Laut Polizei fanden die Arbeiter den Mann gegen 9 Uhr an einem Waldweg. Sie setzten einen Notruf auf. Aufgrund dieser Mitteilung beorderte die Integrierte Leitstelle vorsorglich die Feuerwehren Ecknach und Klingen ( Aichach) sowie einen Rettungshubschrauber in den Wald. Ein Einschreiten dieser Kräfte sei jedoch nicht erforderlich gewesen, so die Polizei.

Es ist unklar, wie lang der Mann im Wald gelegen ist

Der Mann war bereits unterkühlt. Ein Notarzt brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, warum sich der Mann mit seinem Auto auf dem Waldweg befunden hat. Auch ist unbekannt, wie lange er dort gelegen ist. Hinweise auf ein Unfallgeschehen sowie eine Beteiligung Dritter liegen aktuell nicht vor, teilt der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Michael Jakob, mit. (jca)