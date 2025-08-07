Icon Menü
BMW-Fahrer weicht Reh aus und überschlägt sich im Maisfeld bei Katzenthal

Katzenthal

Autofahrer weicht Reh aus und überschlägt sich in Maisfeld

Auf der Staatsstraße 2035 zwischen Petersdorf und Affing weicht ein BMW-Fahrer einem Reh aus und gerät ins Bankett. Das Auto schleudert in ein Maisfeld. Der Fahrer wird leicht verletzt.
Von Claudia Bammer
    Weil er einem Reh ausgewichen ist, ist laut Polizei ein Autofahrer bei Katzenthal von der Straße abgekommen und hat sich in einem Maisfeld überschlagen.
    Weil er einem Reh ausgewichen ist, ist laut Polizei ein Autofahrer bei Katzenthal von der Straße abgekommen und hat sich in einem Maisfeld überschlagen. Foto: Swen Pförtner, dpa (Symbolbild)

    Ein Auto ist am Donnerstag von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in einem angrenzenden Maisfeld überschlagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 44-jährige Fahrer mit seinem BMW gegen 0.15 Uhr auf der Staatsstraße 2035 von Petersdorf kommend in Richtung Affing.

    Kurz nach Katzenthal wich der Fahrer laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei einem Reh aus und geriet dadurch zunächst in das rechte Fahrbahnbankett. Anschließend schleuderte das Auto nach links in ein angrenzendes Maisfeld und überschlug sich.

    Leichtverletzter Fahrer kann sich selbst aus dem Auto befreien

    Der leichtverletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der totalbeschädigte BMW wurde abgeschleppt. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

