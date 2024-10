Passanten entdeckten an einem Tag Ende Dezember einen brennenden Altkleidercontainer an der Augsburger Straße in Aichach. Sie riefen die Feuerwehr. Die Sache hatte nun ein Nachspiel vor dem Aichacher Jugendgericht. Dort mussten sich ein heute 16-Jähriger und ein 22-Jähriger wegen Sachbeschädigung verantworten.

