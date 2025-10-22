Gabelstapler gerät in Affing in Brand: Fünfstelliger Schaden

Ein brennender Gabelstapler hat am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz am Ziegeleiweg in Affing geführt. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand im Außenbereich einer Firma gegen 9.30 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, rauchte und brannte der Gabelstapler leicht.

Drei Feuerwehren in Affing im Einsatz: Defekte Batterie löst Brand aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Affing, Gebenhofen und Haunswies konnten den Brand schnell löschen. Wie die Polizeiinspektion Aichach berichtet, war nach derzeitigen Erkenntnissen wohl ein technischer Defekt an der Batterie des Staplers die Brandursache. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (lau)