Nach dem Brand in einer Kinderkrippe gibt es eine neue Bleibe für die Kinder

Nach dem Feuerwehreinsatz am Donnerstag in einer Aindlinger Kinderkrippe lief am Freitag der Kindergartenbetrieb bereits wieder ohne Einschränkungen. Ab Montag gibt es für die Krippenkinder eine übergangsweise Unterbringung.

Wie berichtet, war am Donnerstag in der Einrichtung an der Schulstraße gegen 6.45 Uhr Alarm ausgelöst worden, weil Rauch in der Küche aufstieg. Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Feuerwehr dämmte den Rauch schnell ein. Die Polizei ging danach von einem technischen Defekt aus. Am Donnerstag war lediglich eine Notbetreuung möglich. Der Krippenbereich blieb wegen der Rauchentwicklung geschlossen.

Krippenkinder werden in Turnhalle des Aindlinger Kindergartens untergebracht

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sagte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion: „Es scheint wirklich glimpflich ausgegangen zu sein. Die Leitung hat sich sehr professionell um eine gute Lösung gekümmert.“ Die Fachaufsicht habe am Freitag grünes Licht gegeben, die beiden Krippengruppen übergangsweise in der Turnhalle des Kindergartens unterzubringen. Sie seien somit am Montag ebenfalls im Haus untergebracht.

Hitzler lobte die Mitarbeiterinnen sowie den Hausmeister für ihren Einsatz. Sie hätten „super gearbeitet“. Nun müsse auf die Ergebnisse aus dem Labor gewartet werden, um sicherzugehen, dass keine Gefahrstoffe durch den Schwelbrand in den Räumen der Einrichtung seien. (mit jca)