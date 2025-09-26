Icon Menü
Brand in Aindlinger Kinderkrippe: Die Kinder kommen ab Montag in der Turnhalle des Kindergartens unter

Aindling

Nach dem Brand in einer Kinderkrippe gibt es eine neue Bleibe für die Kinder

Rauch aus der Küche führt am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in einer Aindlinger Kinderkrippe. Ab Montag kommen die Kinder übergangsweise anderswo unter.
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag in einer Kinderkrippe in Aindling. Nun müssen die beiden Krippengruppen anderweitig untergebracht werden.
    Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag in einer Kinderkrippe in Aindling. Nun müssen die beiden Krippengruppen anderweitig untergebracht werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Nach dem Feuerwehreinsatz am Donnerstag in einer Aindlinger Kinderkrippe lief am Freitag der Kindergartenbetrieb bereits wieder ohne Einschränkungen. Ab Montag gibt es für die Krippenkinder eine übergangsweise Unterbringung.

    Wie berichtet, war am Donnerstag in der Einrichtung an der Schulstraße gegen 6.45 Uhr Alarm ausgelöst worden, weil Rauch in der Küche aufstieg. Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Feuerwehr dämmte den Rauch schnell ein. Die Polizei ging danach von einem technischen Defekt aus. Am Donnerstag war lediglich eine Notbetreuung möglich. Der Krippenbereich blieb wegen der Rauchentwicklung geschlossen.

    Krippenkinder werden in Turnhalle des Aindlinger Kindergartens untergebracht

    Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sagte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion: „Es scheint wirklich glimpflich ausgegangen zu sein. Die Leitung hat sich sehr professionell um eine gute Lösung gekümmert.“ Die Fachaufsicht habe am Freitag grünes Licht gegeben, die beiden Krippengruppen übergangsweise in der Turnhalle des Kindergartens unterzubringen. Sie seien somit am Montag ebenfalls im Haus untergebracht.

    Hitzler lobte die Mitarbeiterinnen sowie den Hausmeister für ihren Einsatz. Sie hätten „super gearbeitet“. Nun müsse auf die Ergebnisse aus dem Labor gewartet werden, um sicherzugehen, dass keine Gefahrstoffe durch den Schwelbrand in den Räumen der Einrichtung seien. (mit jca)

