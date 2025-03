Feuerwehreinsatz in Ecknach: Wohnwagen brennt am Straßenrand nieder

Im Aichacher Stadtteil Ecknach ist es am frühen Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Dort brannte ein Wohnwagen an der Erlenstraße nieder. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aichach und Ecknach eilten zum Einsatzort, um das Feuer zu löschen.

Ursache des Brandes in Ecknach am Freitag ist noch unklar

Die Polizei konnte am frühen Freitagabend auf Nachfrage noch keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen. Wie es zu dem Brand gekommen war und wie hoch der Schaden ist, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Bei dem Wohnwagen handelte es sich offenbar um einen früheren Loswagen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der an der Straße abgestellt war. Das Gefährt befand sich in Privatbesitz. (mit ech)