Brand in der JVA Aichach: Feuer bricht in bewohnter Zelle aus

In der Justizvollzugsanstalt Aichach ist am Montagnachmittag ein Feuer in einer bewohnten Zelle ausgebrochen. Wie die Polizeiinspektion Aichach auf Nachfrage mitteilt, rückten die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr in die Münchener Straße aus. Ausgelöst wurde der Brand laut Polizei durch einen Wasserkocher. Ungeklärt sei aber noch, ob es sich bei der Ursache um einen Defekt oder eine absichtliche Brandstiftung handelt.

Brand in bewohnter Zelle: Wasserkocher löst Feuer in der JVA Aichach aus

Das Anstaltspersonal konnte den Brand schnell löschen, die Freiwillige Feuerwehr Aichach rückte dennoch zur Kontrolle aus. Nach Angaben der Polizei wurde der betroffene Insasse weder evakuiert noch verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 bis 500 Euro.