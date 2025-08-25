Icon Menü
Brand in landwirtschaftlichem Gebäude in Pfaffenhofen an der Glonn: Feuerwehr im Einsatz, Kripo ermittelt

Pfaffenhofen an der Glonn

Feuer in landwirtschaftlichem Gebäude richtet 150.000 Euro Schaden an

In Pfaffenhofen an der Glonn im Landkreis Dachau brennt es in der Nacht zum Montag in einem landwirtschaftlichen Gebäude. Der Schaden ist gewaltig.
    Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht zum Montag in Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau). Hier brannte es in einer landwirtschaftlichen Halle.
    Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht zum Montag in Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau). Hier brannte es in einer landwirtschaftlichen Halle. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Pfaffenhofen an der Glonn im Landkreis Dachau hat es in der Nacht zum Montag in einer landwirtschaftlichen Halle gebrannt. Gegen 1.20 Uhr wurde eine Anwohnerin durch einen Feuerschein an der Mühlstraße wach. Sie verständigte die Rettungskräfte. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Dennoch entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

    Brand in Pfaffenhofen an der Glonn: Es war womöglich ein technischer Defekt

    Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das Feuer zunächst im Bereich eines Hackschnitzelbunkers innerhalb der Halle ausgebrochen und hatte sich über den angrenzenden Dachstuhl hinweg ausgebreitet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck leitete noch in der Nacht Untersuchungen zur Klärung der Brandursache ein. Erste Ergebnisse deuten auf einen technischen Defekt hin. (nsi)

