Feuerwehreinsatz in Mühlhausen: In Mehrfamilienhaus bricht Feuer aus

Im Affinger Ortsteil Mühlhausen ist es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Augsburger Straße war Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 15 Uhr, dass Rauch aus einem Fenster komme.

Fünf Ortsfeuerwehren und Berufsfeuerwehr Augsburg in Mühlhausen im Einsatz

Aufgrund dessen beorderte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehren Mühlhausen, Aulzhausen, Anwalting, Affing, Gebenhofen sowie Einheiten der Berufsfeuerwehr Augsburg zum Brandort. Den Bewohnern der betroffenen Wohnung gelang es allerdings, das Feuer selbst zu löschen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Während der Löscharbeiten waren die beiden Bewohner längere Zeit dem Rauch ausgesetzt. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung entstand in der Wohnung laut ersten Schätzungen ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Laut derzeitigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt wohl die Ursache für den Brand. (nsi)