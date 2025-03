Brand in Obergriesbach: Feuerwehr rückt am Wochenende zweimal an

In Obergriesbach ist es am Samstag und Sonntag zu zwei Feuerwehreinsätzen gekommen. In einem leer stehenden Gebäude an der Schlossstraße gab es am Samstag ab circa 16.40 Uhr einen Kleinbrand. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Er setzte auf bisher unbekannte Art und Weise Unrat, der sich darin befand, in Brand.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, sodass sie sich nicht weiter ausbreiteten. Der Polizei zufolge waren zu keinem Zeitpunkt Menschen in Gefahr. Noch ehe die Einsatzkräfte eintrafen, wurden laut Polizei Personen beobachtet, die das Gebäude verließen. Wer sie waren, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Am Sonntag muss die Feuerwehr erneut in Obergriesbach löschen

Am Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr noch einmal vor dem Gebäude an und musste unter schwerem Atemschutz erneut löschen. Wie die Aichacher Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatten sich offenbar Glutnester wieder entzündet.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden durch den Brand vom Samstag mit circa 100 Euro. Sie bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)