Ausgebrannte Pöttmeser Familie erfährt große Hilfsbereitschaft

Die achtköpfige Familie in Pöttmes, die durch ein Feuer in ihrem Einfamilienhaus in akute Not geraten ist, erfährt derzeit viel Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Wie Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) am Donnerstag im Marktgemeinderat berichtete, bekamen die beiden Eltern und sechs Kinder im Alter von einem bis 18 Jahren innerhalb kurzer Zeit ausreichend Möbel, Kleidung, Hausrat und Alltagsgegenstände gespendet. Deshalb seien sie nun vor allem für Geldspenden dankbar, um sich selbst weiter mit dem Nötigsten versorgen zu können.

Die Gemeinde hatte nach dem Brand einen Hilferuf für die Familie gestartet. Darin war auch deren Handynummer 0176/76465220 angegeben, unter der sich Spenderinnen und Spender weiter mit ihr in Verbindung setzen können, um abzuklären, was benötigt wird. Zweiter Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) berichtete im Gemeinderat von Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wonach potenzielle Spender vergeblich versucht hätten, die Familie unter dieser Telefonnummer zu erreichen.

Pöttmeser Bürgermeister: „Familie ist sehr, sehr dankbar für die Unterstützung“

Ketz sagte, er habe noch am Donnerstag mit der Mutter gesprochen. Derzeit gingen viele Anrufe bei der Familie ein, weshalb nicht alle sofort entgegengenommen werden könnten. Ketz: „Die Familie ist sehr, sehr dankbar für die Unterstützung.“ Die Frau habe erzählt, sie weine manchmal vor Freude über all die Hilfsbereitschaft. Ketz sagte, die Gemeinde könne stolz sein, dass in der Not so schnell so viel Solidarität gelebt werde. Es sei eine sehr nette Familie, die sich große Mühe gebe. Das bestätigte Ratsmitglied Wolfgang Baierl (Bürgerblock). Er bat die Bevölkerung, Geld für die Familie zu spenden.

Ketz sagte am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion: „Im Haus sieht es katastrophal aus.“ Von außen sei kein großer Schaden erkennbar. Aber der starke Rauch machte das Haus unbewohnbar und den Hausrat unbrauchbar. Die Suche nach einer neuen Bleibe läuft Ketz zufolge derzeit.

Polizei: Kerze war wohl die Ursache für den Brand in einem Wohnhaus in Pöttmes

Inzwischen gibt es Erkenntnisse, was den Brand ausgelöst hat: Wie Michael Jakob, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war es wohl eine brennende Kerze. Wie berichtet, war das Feuer am Freitagnachmittag vergangener Woche in einem Zimmer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich retten. Der 16-jährige Sohn erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes und Klingsmoos waren schnell vor Ort. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von etwa 20.000 Euro Schaden am Gebäude aus. Ketz sagte: „Wir können drei Kreuze machen, dass den Bewohnern nichts passiert ist.“