Wenn‘s bei Juzo brennt: Feuerwehren üben den Ernstfall in Ecknach

Für die Beschäftigten der Spätschicht der Julius Zorn GmbH (Juzo) in der Industriestraße im Aichacher Stadtteil Ecknach kam der Alarm völlig überraschend. Es handelte sich allerdings um ein bewusst inszeniertes Szenario, als jüngst gegen 19 Uhr die Brandmeldeanlage anschlug. Die Feuerwehr probte den Ernstfall bei einer Übung.

Einer Mitteilung zufolge erfolgte die Evakuierung zügig und geordnet. Alle Beschäftigten trafen sicher an der vorgesehenen Sammelstelle ein. Kurz darauf rückten die freiwilligen Feuerwehren aus Ecknach, Oberschneitbach und Aichach mit Blaulicht und voller Ausrüstung an. Ziel der Übung war es, ein realistisches Brandereignis zu simulieren und sowohl die internen Abläufe als auch die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Zwei Übungspuppen mussten aus einem verrauchten Bereich gerettet werden – eine Aufgabe, die die Feuerwehrteams mit hoher Professionalität und Effizienz meisterten, heißt es in der Mitteilung.

Eine unangekündigte Feuerwehrübung fand bei der Firma Juzo in Ecknach statt. Foto: Juzo Aichach

Christian Brandstetter, Prokurist und Bereichsleiter Verwaltung und Organisation bei Juzo, teilte mit: „Solche Übungen sind ein zentraler Bestandteil unserer Sicherheitskultur.“ Nach erfolgreicher Brandbekämpfung und Personenrettung erhielten die Feuerwehrleute eine Führung durch die sicherheitsrelevanten Bereiche der Produktion. Dabei wurden unter anderem die eingesetzten Materialien, technische Besonderheiten sowie potenzielle Gefahrenquellen erläutert. Ziel war es, den Einsatzkräften ein besseres Verständnis für die Gegebenheiten vor Ort zu vermitteln. Zum Abschluss lud Juzo alle Beteiligten in die Kantine ein.

Nach einer ordentlichen Stärkung wurde die Übung reflektiert, Erfahrungen ausgetauscht und wertvolles Feedback gesammelt. Die Rückmeldungen der Feuerwehr schildert Juzo als durchweg positiv – insbesondere die reibungslose Alarmierung, die gute Orientierung im Gebäude sowie die strukturierte Evakuierung wurden hervorgehoben. Die Firma bedankte sich für den Einsatz. (AZ)

