Brandstiftung in Gallenbacher Kirche: Jetzt stehen die Verursacher fest

In der Gallenbacher Kirche wurden vor einem Monat Gegenstände beschädigt, heruntergeworfen und angezündet. Das Gotteshaus blieb vorübergehend geschlossen. Wegen der Ermittlungen der Kripo Augsburg und wegen der Rauchentwicklung konnten dort zunächst keine Gottesdienste mehr stattfinden. Inzwischen hat die Polizei die Tat aufgeklärt.

Wie Aichachs Polizeichef Michael Jakob auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren drei Kinder die Verursacher. Alle drei waren zur Tatzeit sieben Jahre alt. Jakob weiter: „Aufgrund des besonderen Persönlichkeitsschutzes für Kinder können wir keine weiteren Angaben zu diesen beziehungsweise den genauen Ermittlungserkenntnissen machen.“ Der Brandfall gelte von Seiten der Polizei als geklärt.

Brandstiftung in Gallenbacher Kirche: Polizei geht von mindestens 10.000 Euro Schaden aus

Schon kurz nach der Tat schätzte die Polizei den Sachschaden auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Jakob zufolge gehen die Ermittler nach wie vor von einem Schaden von mindestens 10.000 Euro aus.

Icon Vergrößern In der Gallenbacher Kirche richteten Kinder einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro an. Die Kripo Augsburg ermittelte unter anderem wegen Brandstiftung. Unser Archivbild zeigt den Innenraum der Kirche bei einem Vortrag von 2013. Foto: Erich Echter (Archivbild) Icon Schließen Schließen In der Gallenbacher Kirche richteten Kinder einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro an. Die Kripo Augsburg ermittelte unter anderem wegen Brandstiftung. Unser Archivbild zeigt den Innenraum der Kirche bei einem Vortrag von 2013. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Wie berichtet, wurden Mitte Februar in der Gallenbacher Kirche verschiedene Gegenstände angezündet. Das Feuer griff nicht auf das Kirchengebäude aus dem Jahr 1706 über. Zu einem Feuerwehreinsatz kam es nicht. Das Feuer ging offenbar von selbst wieder aus.

Manfred Sießmair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gallenbach, hatte sich die Schäden vor einem Monat mit eigenen Augen angesehen. Seinen Angaben zufolge war der rechte Seitenaltar abgeräumt, Altartücher und Kerzen auf den Boden geworfen worden. Am linken Seitenaltar wurde das Altartuch angezündet. Davon blieben Brandspuren an dem Seitenaltar zurück. Auch an Beistelltischen neben dem Hauptaltar wurden Tücher in Brand gesteckt. Der Hauptaltar selbst blieb unbeschädigt. Wie der Feuerwehrkommandant sagte, befand sich nach dem Vorfall viel Rauch in der Kirche. Außerdem fanden sich Brandflecken an mehreren Stellen.

Mehrere Zündeleien von Kindern in Aichach beschäftigen aktuell die Polizei

In jüngster Zeit beschäftigten mehrfach Fälle von Brandstiftung und kleineren Zündeleien in Aichach die Polizei. Wiederholt waren Kinder dafür verantwortlich oder standen im Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. So lösten zündelnde Kinder am Mittwochnachmittag vergangener Woche in nur einer Stunde zwei Brände im Stadtgarten aus – zunächst auf einer Wiese zwischen Bahnlinie und Beckmühle, wenig später an einer Hecke. Nach Hinweisen von Zeugen wurde die Polizei auf drei Kinder im Alter von zwölf, 13 und 14 Jahren in der Nähe aufmerksam. Diese hatten kleinere Feuerwerkskörper bei sich und gaben laut Polizei auf Nachfrage zu, an den Brandorten gezündelt zu haben.

Am Donnerstagnachmittag vergangener Woche brannte im Bereich der Franz-Beck-Straße in Aichach der Inhalt eines öffentlichen Mülleimers. Auch hier fielen einer Zeugin laut Polizei Kinder auf, die sich an dem qualmenden Mülleimer aufhielten. Ob sie tatsächlich damit zu tun hatten, blieb zunächst unklar. Wie sich laut Polizei herausstellte, war der Inhalt des Mülleimers vermutlich vorsätzlich in Brand gesteckt worden. (mit ech)