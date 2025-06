Aufbau fürs Baarer Brauereifest läuft: Am Donnerstag ist Anstich

Vier Tage Ausnahmezustand stehen in Baar beim Brauereifest der Schlossbrauerei Unterbaar vom Donnerstag, 5. Juni, bis Pfingstsonntag, 8. Juni, bevor. Die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern.

Das Brauereifest ist ein Gemeinschaftsprojekt der Brauerei, des Sportvereins Baar mit seiner Vorsitzenden Barbara Rindt, der Blaskapelle Baar mit Vorsitzender Kunigunde Ruisinger und des Schützenvereins Baar mit Vorsitzender Stefanie Schex. In diesen Tagen werden das Festzelt, das Barzelt und das Küchenzelt aufgebaut. Vier Zelte stehen den Gästen zur Verfügung: Haupt-, Neben-, Weizenzelt und die Bar. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr einer Mitteilung der Brauerei zufolge 9,80 Euro. Der Preis liegt damit 50 Cent über dem des Vorjahres und gerade noch unter der Zehn-Euro-Marke.

Auch beim Baarer Brauereifest 2025 werden die schönsten Maibäume ausgezeichnet

Anstich mit Baars Bürgermeister Roman Pekis ist am Donnerstag, 5. Juni, um 19 Uhr. An diesem Abend spielt die Blaskapelle Baar, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Am Freitag, 6. Juni, ab 20 Uhr ist Jolly Sound zu hören, Einlass ist ab 18 Uhr. Am Samstag, 7. Juni, werden ab 18 Uhr die schönsten Maibäume der Region prämiert. Teilnehmer aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Neuburg-Schrobenhausen und der Stadt Augsburg konnten sich dafür bewerben. Preise werden in den Kategorien „Orte mit mehr als 400 Einwohnern“ und „Orte mit weniger als 400 Einwohnern“ vergeben. Am Samstagabend spielt die Band S.O.S, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Am Sonntag, 8. Juni, ab 19.30 Uhr hat die Band Chlorfrei ihren Auftritt, Einlass ist ab 17 Uhr.

Besucherinnen und Besucher können sich erneut in einer Fotobox ablichten lassen. Die Bilder können sie gratis ausdrucken und mit nach Hause nehmen. In einem Fan-Shop gibt es Souvenirs zu erstehen.

Franz Freiherr Groß von Trockau: „Brauereifest bringt das gesamte Dorf zusammen“

Franz Freiherr Groß von Trockau äußert sich einer Mitteilung zufolge erfreut über die Entwicklung des Fests. Dieses werde jedes Jahr mit tatkräftiger Unterstützung der Vereine veranstaltet und bringe das gesamte Dorf zusammen. Besonders freue er sich auf den Bieranstich am Donnerstag durch den Bürgermeister und die Begleitung durch die Baarer Blaskapelle Baar.

Rund um das Brauereifest leisten die Vereine alljährlich etwa 2200 bis 2500 Arbeitsstunden. Sie bauen nicht nur Zelte und Bestuhlung auf, bringen Lichter und Dekoration an. Sondern sie reinigen auch in jeder Nacht nach dem Fest das Zelt und helfen am Pfingstmontag ab 5 Uhr in der Früh tatkräftig beim Abbau. Rund 40 Vereinsmitglieder sind allein hier am Werk. Schon am Nachmittag des Pfingstmontags soll der Brauerei zufolge vom Fest nichts mehr zu sehen sein, sodass die Brauerei wieder ihre normale Arbeit aufnehmen kann. Sechs bis acht Vereinsmitglieder unterstützen außerdem täglich den Ausschank im Festzelt. Alle Helferinnen und Helfer aus den Vereinen sind nach Angaben der Schlossbrauerei ehrenamtlich tätig. Als Entschädigung erhalten sie Verzehrgutscheine fürs Fest. Für die Verkehrsüberwachung und Parkplatzeinweisung ist erneut die Freiwillige Feuerwehr Holzheim zuständig.

Bereits im Februar fand das erste Treffen für das Baarer Brauereifest statt

Die Vorbereitungen durch das gesamte Team der Brauerei laufen unter der Leitung von Albert Eberle von Koblinski (technische Leitung) und Andreas Baur. Bereits Mitte Februar hatte das erste Treffen der Vereine mit der Brauerei stattgefunden. Es folgten weitere Sitzungen der Vereine, um die Abläufe rund um das Fest zu besprechen.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Festgelände nur im Beisein ihrer Eltern betreten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können das Fest bis Mitternacht Uhr alleine besuchen. Die Bewirtung der Festgäste übernimmt die Metzgerei Schmid aus Wortelstetten (Landkreis Dillingen).