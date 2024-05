Am liebsten lässt Tom Felber auf dem Brauereifest alle großen Grills laufen

Plus Der 55-jährige Tom Felber ist der Grillchef beim Brauereifest in Kühbach. Welchen schweißtreibenden Tag er besonders genießt und warum die Teamarbeit stimmen muss.

Das Brauereifest in Kühbach ist seit Donnerstag, Christi Himmelfahrt, in vollem Gange. Ohne die vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen wäre das Fest, das von der Brauerei Kühbach, dem TSV Kühbach, seinem Förderverein und den Kühbacher Burschen organisiert wird, nicht denkbar. Wer gerne Bier trinkt, braucht aber auch eine kräftige Unterlage. Um die kümmert sich unter anderem seit etwa 30 Jahren Tom Felber. Der 55-Jährige ist der Grillchef und sorgt für knusprige Göckel, saftigen Rollbraten und Würste aller Art.

Knapp 1000 Hähnchen und wortwörtlich Tonnen von Wurst- und Fleischwaren – im vergangenen Jahr waren es etwa vier Tonnen - werden über die vier Festtage verteilt verspeist. Felber erzählt, dass alle verwendeten Lebensmittel aus Betrieben der Region kommen. Und alles in Bioqualität. Er kümmert sich um die Bestellungen und achtet darauf, dass nichts ausgeht: „Die Mengenkalkulation ist das Schwierigste“, sagt er. Allerdings habe man dabei im Laufe der Jahre eine gewisse Routine entwickelt und ein gutes Gespür für die Mengen. Außerdem bestehe seit Langem eine gute Zusammenarbeit mit den Zulieferern, sodass auch eine Nachbestellung schnell und unkompliziert möglich sei.