Aindling und Todtenweis unterzeichnen Vertrag zum Breitbandausbau

Die Gemeinden Aindling und Todtenweis haben einen Anbieter mit dem Breitbandausbau beauftragt. Sie unterzeichneten einen Kooperationsvertrag mit der Firma DSLmobil aus Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries). Mehr als 1000 Haushalte profitieren.

Einer Mitteilung zufolge werden im Zuge dessen 686 Adressen im Gemeindegebiet Aindling und 434 Adressen im Gemeindegebiet Todtenweis mit Glasfaserkabeln erschlossen. Zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrags begrüßten Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko im Aindlinger Rathaus. Er hatte die Gemeinden bei der Beantragung der Fördergelder unterstützt.

Unterzeichneten den Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau in Aindling und Todtenweis: (vorne von links) Bürgermeister Konrad Carl (Todtenweis), Matthias Korber (Geschäftsführer DSLmobil) und Bürgermeisterin Gertrud Hitzler (Aindling). Das Bild zeigt außerdem: (hinten von links) Andreas Grägel (Geschäftsstellenleiter VG Aindling) und den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. Foto: Noah Croitoru

Aindling und Todtenweis erwarten Fördergelder des Freistaats von drei Millionen Euro

Ende 2024 war in den beiden Gemeinden der Förderbescheid der Regierung von Schwaben zum Breitbandausbau nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie eingegangen. Mit der Unterzeichnung des Vertrags wird die Firma DSLmobil beauftragt, den Breitbandausbau gemäß der Förderrichtlinie umzusetzen und das Netz zu betreiben. Aus dem Auswahlverfahren war sie als wirtschaftlichster Anbieter hervorgegangen. Sie hatte vor einiger Zeit auch in Pöttmes und Baar den Auftrag zum Breitbandausbau erhalten. Dieser begann im November 2024.

Finanziert wird der Ausbau auch in Aindling und Todtenweis großteils durch Fördergelder des Freistaats. So erwartet der Markt Aindling Zuwendungen von 2,1 Millionen Euro. Das entspricht einer Förderquote von 90 Prozent. Die Gemeinde trägt einen zehnprozentigen Eigenanteil von 241.000 Euro. Bei der Gemeinde Todtenweis belaufen sich die Fördergelder auf 1,1 Millionen Euro, was ebenfalls einem Anteil von 90 Prozent entspricht. Die restlichen zehn Prozent, in diesem Fall 132.000 Euro, übernimmt die Gemeinde.

Bürgermeister sehen Meilenstein auf dem Weg zu flächendeckendem Breitbandausbau

Hitzler und Carl sehen der Mitteilung zufolge die Vertragsunterzeichnung als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem flächendeckenden Breitbandausbau vor Ort. Für die Bevölkerung sei eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung heutzutage nahezu genauso wichtig wie Straßen, Wasser oder Kanäle. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur trage zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land bei.

Grundsätzlich wurde im Auswahlverfahren ein Realisierungszeitraum von 60 Monaten eingeräumt. Auf Nachfrage kündigte DSLmobil den Gemeinden jedoch deren Mitteilung zufolge an, dass noch 2025 mit der Vermarktung und 2026 mit dem Ausbau begonnen werden soll. Die betroffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sollen vorher rechtzeitig kontaktiert werden. (AZ)