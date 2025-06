Brennender Lastwagen auf der A8: Autobahn ist zwischen Friedberg und Dasing komplett gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A8 am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr ist ein Lastwagen mit zwei Anhängern in Brand geraten. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Augsburg mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing in Fahrtrichtung München. Im Bereich einer mobilen Baustelle platzte bei dem Laster laut Polizei ein Reifen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann, das daraufhin umkippte. Der Fahrer starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Unfall auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing führt zu Staus im Berufsverkehr

Die Autobahn A8 ist zwischen Friedberg und Dasing in beide Fahrtrichtungen noch immer komplett gesperrt. Laut Polizei dürfte die Sperrung in Fahrtrichtung München voraussichtlich für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch bis Mittag andauern. Die Polizei hofft, dass die Spuren in Fahrtrichtung Stuttgart früher wieder freigegeben werden können. Umleitungen seien eingerichtet. Dennoch rechnet die Polizei am Dienstagmorgen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus im Berufsverkehr. Einer der ersten Staus hat sich bereits auf der B300 Richtung Aichach gebildet, zwischen Dasing-West und Dasing werden momentan drei Kilometer Stau gemeldet.