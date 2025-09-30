Feuerwehreinsatz auf B300: Zeuge meldet brennenden Lastwagen

Einen brennenden Lastwagen auf der B300 bei Gallenbach hat ein Verkehrsteilnehmer der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. Sofort rückten drei Feuerwehren zu dem Abschnitt der Bundesstraße zwischen Aichach und Dasing aus.

Laut Polizei ging die Zeugenmitteilung gegen 9.15 Uhr ein. Demnach war der betroffene Lastwagen in Richtung Dasing kurz vor der Ausfahrt Gallenbach unterwegs. Als die Einsatzkräfte von Polizei und den freiwilligen Feuerwehren Aichach, Kühbach und Dasing eintrafen, konnten sie bald Entwarnung geben. Offensichtlich hatte ein Motorschaden eine Rauchentwicklung ausgelöst, die den Anschein eines Brandes erweckte. Die rechte Fahrspur der B300 musste für den Einsatz kurzfristig gesperrt werden. (AZ)