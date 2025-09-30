Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Brennender Lastwagen auf der B300: Feuerwehren rücken nach Gallenbach aus

Aichach-Gallenbach

Feuerwehreinsatz auf B300: Zeuge meldet brennenden Lastwagen

Der qualmende Lastwagen fällt einem Verkehrsteilnehmer auf der B300 kurz vor der Ausfahrt Gallenbach auf. Drei Feuerwehren eilen dorthin.
    • |
    • |
    • |
    Drei Feuerwehren rückten am Dienstag gegen 9.15 Uhr zur B300 bei Gallenbach aus. Ein Zeuge hatte einen brennenden Lastwagen gemeldet.
    Drei Feuerwehren rückten am Dienstag gegen 9.15 Uhr zur B300 bei Gallenbach aus. Ein Zeuge hatte einen brennenden Lastwagen gemeldet. Foto: Helena Dolderer/dpa (Symbolbild)

    Einen brennenden Lastwagen auf der B300 bei Gallenbach hat ein Verkehrsteilnehmer der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. Sofort rückten drei Feuerwehren zu dem Abschnitt der Bundesstraße zwischen Aichach und Dasing aus.

    Laut Polizei ging die Zeugenmitteilung gegen 9.15 Uhr ein. Demnach war der betroffene Lastwagen in Richtung Dasing kurz vor der Ausfahrt Gallenbach unterwegs. Als die Einsatzkräfte von Polizei und den freiwilligen Feuerwehren Aichach, Kühbach und Dasing eintrafen, konnten sie bald Entwarnung geben. Offensichtlich hatte ein Motorschaden eine Rauchentwicklung ausgelöst, die den Anschein eines Brandes erweckte. Die rechte Fahrspur der B300 musste für den Einsatz kurzfristig gesperrt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden