Wespen „wohnen“ im Briefkasten am Aindlinger Seniorenheim

Einen außergewöhnlichen, aber sehr gut geschützten Platz hat sich ein Wespenvolk im Markt Aindling für seine Nachkommen ausgesucht: Es ist ein Briefkasten der Deutschen Post unmittelbar an der Zufahrt zum AWO-Seniorenheim.

Post reagiert und bringt Hinweis auf Wespen im Briefkasten nahe dem Seniorenheim an

Die Post hat reagiert. Sie hat die „Wespen-Einflugschneise“ gut sichtbar mit einem Hinweis und der Bitte um Verständnis versperrt.