Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Briefkasten in Aindling kann derzeit nicht genutzt werden: Dort haben sich Wespen einquartiert

Aindling

Wespen „wohnen“ im Briefkasten am Aindlinger Seniorenheim

Ein Wespenvolk hat sich in Aindling einen ungewöhnlichen, aber gut geschützten Platz für sein Nest ausgesucht. Das hat allerdings Umwege für Postkunden zur Folge.
Von Josef Abt
    • |
    • |
    • |
    Ein Briefkasten am Seniorenheim in Aindling ist das Zuhause von Wespen.
    Ein Briefkasten am Seniorenheim in Aindling ist das Zuhause von Wespen. Foto: Josef Abt

    Einen außergewöhnlichen, aber sehr gut geschützten Platz hat sich ein Wespenvolk im Markt Aindling für seine Nachkommen ausgesucht: Es ist ein Briefkasten der Deutschen Post unmittelbar an der Zufahrt zum AWO-Seniorenheim.

    Post reagiert und bringt Hinweis auf Wespen im Briefkasten nahe dem Seniorenheim an

    Die Post hat reagiert. Sie hat die „Wespen-Einflugschneise“ gut sichtbar mit einem Hinweis und der Bitte um Verständnis versperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden