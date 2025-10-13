Michael Funk hat Rückhalt von CWG und Bürgerblock in Pöttmes

Mit breiter Zustimmung vom Bürgerblock und von der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) geht der parteilose Michael Funk nun offiziell ins Rennen um den Bürgermeisterposten in Pöttmes. Der 43-Jährige, der aus Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) stammt und in Aindling lebt, fordert damit den amtierenden Rathauschef heraus. Mirko Ketz (CSU) ist seit 2020 im Amt und wurde von den Ortsverbänden Pöttmes und Echsheim bereits erneut nominiert.

Mit 74 von 79 Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten ist die geheime Abstimmung ausgegangen, die am Sonntagabend im Landgasthof Brummer im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein erfolgte. Kurz zuvor hatten beide Gruppierungen, Bürgerblock und CWG, für sich entschieden, einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken. Die Versammlungsleitung übernahm der Aichacher Stadtrat und Rechtsanwalt Marc Sturm, der als Kandidat der Freien Wähler für das Amt des Landrats in Aichach-Friedberg kandidiert.

Funk will „weniger verwalten“, dafür mehr gestalten

Michael Funk brachte zur Versammlung kein fertig gestricktes Wahlprogramm mit, sondern stellte eine Frage in die Runde, die aus 26 Mitgliedern des Bürgerblocks und aus 53 Mitgliedern der CWG bestand: Mit welchem Slogan soll er als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen? Vorbereitet hatte er insgesamt acht Varianten, die alle in irgendeiner Form das Wort „gemeinsam“ aufgriffen und inhaltlich darauf abzielten, was Funk bereits in seiner Ansprache erklärte: Er stehe für Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit – auch bei schwierigen Themen. Schließlich solle jeder mit demselben Informationsstand entscheiden dürfen.

Für Pöttmes wünsche er sich, „weniger zu verwalten, sondern stattdessen zu gestalten“ – und zwar miteinander, mit den ehrenamtlichen Akteuren sowie mit einem Blick „von außen“ und einem Blick in die Zukunft. Das bedeute für Funk auch, Themen, die gut aufgestellt sind – wie die ärztliche Versorgung und die Seniorenbetreuung – ebenso in den Blick zu nehmen, wie etwa das Mammutprojekt Kläranlage, die Kanalisation und die Zukunft der Schule.

Beim Wahlslogan dürfen alle mitreden

Dass er bei seiner eigenen Nominierung seine Unterstützer ermutigte, mit ihm den Bürgermeisterwahlkampf beziehungsweise den Wahlslogan zu gestalten, schien bei den Anwesenden anzukommen. Und während einige ihre Vorstellungen von einem Slogan auf den Zettel mit Funks Varianten kritzelten, wurde an anderen Tischen bereits über die Vorschläge diskutiert – oder per Wortmeldung ein anderer Wahlwerbespruch kreiert.

Funk machte auch deutlich, wie viel fachliches Know-how er für den Posten mitbringe. In Ehekirchen habe er gearbeitet, als er die Umschulung vom Elektroinstallateur zum Verwaltungsfachwirt absolviert hat. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes bot sich ihm anschließend die Möglichkeit, sich zum Verwaltungsfachwirt weiterzubilden. In der VG Nordendorf (Landkreis Augsburg) lernte er als Geschäftsstellenleiter mit den Belangen von sechs Mitgliedsgemeinden, Wasser- und Abwasserzweckverband sowie mehrerer Schulverbände zu jonglieren. Bei seinen nächsten beruflichen Stationen – im Landratsamt in Aichach und beim Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband – zeichnete sich ab, worauf Funk inhaltlich Wert legt. Im Landratsamt trieb er die Digitalisierung unter anderem bei Bauanträgen oder Fahrzeugzulassungen voran; auch beim Prüfungsverband ist die Digitalisierung sein Thema. „Zukunftstechnologien müsse man im Auge behalten“, so Funk.

In Ehekirchen ist der Kandidat Gemeinderat

Warum der Vater eines Sohnes in Pöttmes Bürgermeister werden möchte und nicht etwa in Ehekirchen, wo Funk bei der Kommunalwahl 2020 dem amtierenden Bürgermeister unterlag, und seither Mitglied des Gemeinderats ist, erklärt der 43-Jährige so: Zum einen könne er Pöttmes nun etwas für die Zeit zurückgeben, in der er dort gelernt hat, mit schwierigen Themen umzugehen, bei denen es mitunter darum ging, Gebühren, Gesetze und Satzungen den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. Zum anderen sehe er gerade in Pöttmes mehr Möglichkeiten zum Gestalten als in Ehekirchen.

Und wie wurde Funk zum Bürgermeisterkandidat für CWG und Bürgerblock? Gefragt, ob er Interesse an dem Posten hätte, wurde Funk von der CWG. Dann äußerte er den Wunsch, den Bürgerblock mit ins Boot zu holen. Er bedankte sich am Sonntagabend für den Mut der beiden Gruppierungen, sich zusammenzutun, um ihn – als parteilosen Kandidaten, der nicht in Pöttmes lebt – gemeinsam ins Rennen zu schicken. Seinen Wahlkampf führt Funk also ohne ein Wahlprogramm einer Partei, sondern mit Themen beider Gruppierungen.

Die Nominierung der Gemeinderatslisten der CWG und des Bürgerblocks erfolgt zu einem separaten Termin und unabhängig voneinander, erklärte Funk: „Beide Gruppierungen haben ihre eigenen Listen und sollen ihre DNA behalten.“