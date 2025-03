In Oberbachern gibt es ein Hin und Her um einen Spiegel

2817 Menschen leben in der Marktgemeinde Inchenhofen. 34 davon sind in Ingstetten zu Hause, 49 in Oberbachern und 83 in Unterbachern. Für diese drei Orte fand am Montag die Bürgerversammlung in Oberbachern statt. 30 Frauen und Männern, darunter ein Drittel Mitglieder des Gemeinderats, füllten den Raum im Feuerwehrhaus weitgehend. Nach dem Bericht des Bürgermeisters wurde noch eine knappe Viertelstunde lang debattiert, nur ein Thema dürfte weitere Diskussionen auslösen.

Bereits vor einem Jahr war verlangt worden, ein Verkehrsspiegel sollte in Unterbachern die Sicherheit an der Einmündung der Straße von Oberbachern her in die Kreisstraße bei der Firma Felber verbessern. Die Kommune kam dieser Forderung auch nach, erfuhr aber dann aus dem Landratsamt, dass der Spiegel auf einer Fläche angebracht worden war, die dem Landkreis gehört. Also musste er abgebaut werden. Inzwischen wurde ein Teil der Hecke in diesem Bereich entfernt, sodass Bürgermeister Toni Schoder feststellte: „Für meinen Geschmack ist die Situation vernünftig einsehbar.“

Mais und Traktoren

Mit dieser Erklärung waren einige Besucher nicht zufrieden. Mais könne die Sicht in Richtung Pöttmes erschweren, Probleme könne es geben, wenn ein Traktor mit zwei Anhängern in die Kreisstraße einbiegen soll. „Ich schau’, was ich machen kann“, meinte der Bürgermeister zum Ende dieser Debatte: „Versprechen kann ich nichts.“

Für die Feldwege werde mehr Kies benötigt, hieß ein weiteres Anliegen. Damit wird sich der Feldwegeausschuss beschäftigen, der sich am 14. April treffen wird. (jeb)