Wann werden die Briefwahlunterlagen in Aichach verschickt?

Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagwahl am 23. Februar ist vom 29. Januar bis 1. Februar erfolgt. Darauf weist die Stadt Aichach in einer Mitteilung hin. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen.

Dieses liegt vom Montag, 3. Februar bis Freitag, 7. Februar, 12.30 Uhr, während der Öffnungszeiten im Einwohnermelde-/Passamt am Tandlmarkt 13 in Zimmer 010 oder 013 zur Einsicht bereit. Die Stadt bittet, Briefwahlunterlagen möglichst elektronisch per Smartphone oder Tablet und dem QR-Code aus der Wahlbenachrichtigung oder im Internet unter www.aichach.de zu beantragen.

Briefwahl in Aichach: So läuft es am Wahlsonntag

Ausgabe und Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt voraussichtlich ab Montag, 10. Februar. Wer keine Zeit für den Postweg verlieren will, kann seine Stimme im Rahmen der Briefwahl im Eingangsbereich des neuen Verwaltungsgebäudes I, Tandlmarkt 13, abgeben. Dort stehen zwei Wahlkabinen zur Verfügung. (AZ)