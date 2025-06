Sommerliche Temperaturen herrschten zum Veitsmarkt am Sonntag in Aichach. So manche Besucher und manche Besucherinnen kamen beim Rundgang gehörig ins Schwitzen. Die gemeldeten 60 Fieranten dürften nicht alle ihre Stände auf dem Veitsmarkt in Aichach aufgebaut haben. Es gab einige Lücken. An Besuchern fehlte es am Markt allerdings nicht.

