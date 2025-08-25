1860er Fanverein „Löwenburg“ wählt neue Vorstandschaft

Bei bestem Sommerwetter fand die Jahreshauptversammlung der Löwenburg Burgadelzhausen (Gemeinde Adelzhausen) mit anschließendem Grillfest am Feuerwehrhaus statt. Knapp 100 Mitglieder und Freunde folgten der Einladung und verbrachten gemeinsam einen stimmungsvollen Abend. Für das leibliche Wohl sorgten ein Rollbraten von Oswald Xarrie sowie frische Salate von Maria Friedl. Im Mittelpunkt des Abends standen die Neuwahlen. Andreas Menhart wurde dabei als 1. Vorstand im Amt bestätigt. Zum 2. Vorstand wählten die Mitglieder Fabian Braun, der damit in die Fußstapfen seines Onkels Martin „Hexer“ Braun tritt. Dieser war über viele Jahre prägend für die Löwenburg – zunächst als erster, zuletzt als zweiter Vorstand. Mit großem Applaus würdigten die Anwesenden sein außergewöhnliches Engagement. Ganz verabschieden muss man sich vom „Hexer“ jedoch nicht: Er bleibt dem Verein als Mitglied und Kassenprüfer erhalten. Besonders spürbar war an diesem Abend auch die Aufbruchstimmung rund um den TSV 1860, zu dem sich viele Mitglieder der Löwenburg bekennen. Die Verbundenheit zum Münchner Traditionsverein gab der Versammlung eine zusätzliche emotionale Note und sorgte für viel Gesprächsstoff, sodass gleich ein Termin für die Aufstiegsfeier 2026 festgelegt wurde. Nach den offiziellen Programmpunkten nutzten die Gäste die laue Sommernacht, um in geselliger Runde zusammenzusitzen. Noch bis tief in die Nacht wurde gefeiert, gelacht und über alte wie neue Geschichten rund um die Löwenburg und den TSV 1860 gesprochen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!