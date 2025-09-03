Bayerisch und mediterran: Neuer Burghof-Pächter setzt auf internationale Spezialitäten

Fast übergangslos wird es im Burghof in Oberwittelsbach nach der Kündigung der bisherigen Pächter weitergehen. Ahwad Shukri übernimmt zusätzlich zum Peterhof in Kühbach zusammen mit Masoud Muhamad Kadir als Partner den Gasthof in dem Aichacher Ortsteil. Ab Oktober hat der Burghof offiziell geöffnet. Beim Personal kann der 36-jährige Shukri auf ein Netzwerk aus Familie und Freunden zurückgreifen.

Seit Shukri vor einem halben Jahr den Peterhof übernommen hat, hat sich der Gasthof zu einem wichtigen Treffpunkt für alle in der Gemeinde entwickelt. Sogar die arabischen Vorspeisen, die er zusätzlich zur bayerischen Küche anbietet, würden gut ankommen, freut sich der 36-Jährige. Im Burghof will er die Speisekarte noch internationaler ausrichten als im Peterhof. „Es soll mediterraner werden“, sagt Verpächter Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Schon allein deshalb, weil viele der Gäste aus dem angeschlossenen Naturhotel Wittelsbach aus dem europäischen Ausland kommen. Neben den bayerischen Gerichten stehen im Burghof unter anderem italienische Vorspeisen auf der Speisekarte. Auch für Vegetarier werde es verschiedene Gerichte geben, kündigt Shukri an.

Aktionstage für verschiedene Gerichte sind geplant

Vorerst arbeitet der „Kreitmayr“, so der Spitzname von Ahwad Shukri, mit einem Stammpersonal von vier bis fünf Personen. Bei Bedarf könne er das aufstocken, sagt Shukri. Dabei kann er auf Netzwerk aus Familie und Freunden zurückgreifen, die in der Gastronomie beschäftigt sind.

Der neue Pächter will im Burghof wieder Aktionstage einführen. Für Freitag ist bereits fest ein Sparerips-Abend eingeplant. Montags, dienstags und mittwochs sind Aktionstage mit Schnitzel, Burger und Pasta vorgesehen. Geöffnet haben wird der Burghof Montag bis Mittwoch sowie Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 22 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag.