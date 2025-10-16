Damit der Schulweg sicher ist: Kreisverkehrswacht zeigt Kindern, wie‘s geht

Schule einmal anders: Auf dem Pausenhof der Affinger Grundschule ist an diesem Herbstmorgen ein Parcours aufgebaut, durch den Kinder mit Fahrrädern manövrieren. Daneben steht ein Bus. Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg organisiert unter dem Motto „FahrRad – Aber sicher!“ einen vielfältigen Aktionstag. Alle ersten und dritten Klassen durchlaufen je nach Alter verschiedene Stationen. Vor allem das richtige Verhalten am und im Bus ist ein Thema – nicht erst seit dem tödlichen Schulbusunfall am 25. September in St. Stephan bei Rehling.

Helmut Beck, Kreisvorsitzender der Verkehrswacht, hat an diesem Tag den Überblick: Auf seinem Handy zeigt ein detaillierter Stundenplan, wann welche Klasse wo sein soll. Gerade sind Erstklässler in den Bus der Firma Betzmeir eingestiegen, die täglich die Kinder im Schulbus nach Affing fährt. „Wir arbeiten immer mit den lokalen Schulbusbetreibern zusammen“, erklärt Beck, „das soll ja so echt wie möglich für die Kinder sein.“ Der Unfalltod des zehnjährigen Mädchens, das hinter einem Bus auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden war, geht auch ihm nahe. So etwas habe er während seiner 13 Jahre Ehrenamt bei der Verkehrswacht noch nie erlebt. Das zeige ihm, wie wichtig die Arbeit mit den Kindern sei, sagt Beck.

Zur Veranschaulichung fliegt eine Puppe durch den Bus

Im Bus erklärt Busfahrer Ulrich Kosub den Kindern, dass sie sich anschnallen sollen. Die Stoffpuppe Paula wird auf dem Sitz in der Mitte der letzten Reihe platziert: „Das ist der gefährlichste Platz, und ich zeige euch warum.“ Kosub beschleunigt den Bus nur auf maximal zehn Kilometern pro Stunde und bremst abrupt ab. Paula fliegt durch den Gang nach vorn. Das hinterlässt den gewünschten Eindruck. „Arme Paula“, ruft ein Kind. „Nun könnt ihr aussteigen“, erklärt Kosub, „aber immer links, rechts und nochmal links schauen.“

Wieder auf dem Hof erfahren die Kinder, dass sie niemals vor oder hinter dem Bus über die Straße laufen dürfen. Der Bus sei fast so groß wie ein Haus, und in Bewegung extrem gefährlich. Um das zu unterstreichen, wird ein Kanister Wasser vor eines der Räder gelegt. Kosub lässt den Bus ganz langsam anfahren – der Kanister platzt, das Wasser spritzt in alle Richtungen. „Jetzt stellt euch mal vor, das wäre euer Fuß. Der hätte danach ziemliche Verletzungen.“ Ein Blick in die Gesichter zeigt, dass die Botschaft angekommen ist.

In einem anderen Teil des Hofs können die Drittklässler ihre Fahrräder überprüfen lassen, ob alle wichtigen Sicherheitshilfen wie Licht und Schlussleuchte installiert sind. Beck erklärt: „Nächstes Jahr machen die den Fahrradführerschein, also wollen wir sie schon ein bisschen vorbereiten.“ Dazu gehört auch, ein kleines Ei einmal mit und ohne Miniaturhelm fallen zu lassen. „Ziel ist dabei eigentlich, dass die Kinder ihren Eltern sagen: Mama, Papa, ich fahre nur noch mit dir, wenn du auch einen Helm aufsetzt. Das führt hoffentlich wieder für andere zu einer Vorbildwirkung.“

Im toten Winkel eines Schulbusses hat eine ganze Klasse Platz

Während der großen Pause hat der ehemalige Polizist Beck, früher Verkehrssachbearbeiter der Inspektion in Aichach, Zeit, um zu erzählen, wie umfangreich der Einsatz der Kreisverkehrswacht ist: „Wir sind jetzt zu Schulbeginn eigentlich jeden Tag an einer Schule, im Landkreis und wo Bedarf ist, auch darüber hinaus. Aus einem Pool von 30 Leuten sind normalerweise sechs dabei, heute sind wir, weil die Schule so groß ist, zu neunt.“ Es war reiner Zufall, dass genau einen Tag nach dem tödlichen Unfall der Aktionstag in Rehling angesetzt war. Der Termin stand schon lange vorher fest. Beck berichtet: „Es gab eine kurze Diskussion, ob wir dann das Training machen, aber die Schule hat schnell entschieden, das Programm wie geplant durchzuziehen.“

Die Grundschule Rehling teilt mit, dass sie das Bustraining „gerade im Hinblick auf die jüngsten schrecklichen Ereignisse“ besonders wichtig fand und dem ehrenamtlichen Team dankbar sei dafür. Karsten Weigl, Rektor der Grundschule Affing, sieht das ganz ähnlich: „Zu uns kommen die Kinder aus 14 Dörfern, da ist das Bustraining von großer Bedeutung.“

Kinder in Rehling zeigen: Eine ganze Klasse kann im Toten Winkel verschwinden.

Nach der Pause geht es für Drittklässler am Bus weiter. Ein großes Dreieck mit der Aufschrift „Toter Winkel“ liegt am Boden. Auf der Fläche hat die ganze Klasse Platz. Nacheinander dürfen die Kinder auf dem Fahrersitz Platz nehmen und stellen fest: Oh, ich sehe ja die ganze Klasse nicht! Schließlich lässt Kosub einen Luftballon im Türschlitz fallen, während sich die Tür schließt. Die Tür stoppt automatisch, aber: „So etwas hat nicht jeder Bus, also nicht durchzwängen. Geht vorsichtig, mit genug Abstand zur Tür und winkt dem Fahrer. Lauft auch auf keinen Fall hinterher.“ Und Kosub wiederholt auch für die Älteren noch einmal den Grundsatz, der lebensrettend ist: „Niemals vor oder hinter dem Bus die Straße überqueren.“