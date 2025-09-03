Chor Kaleidoskop feiert Wiedersehen mit ehemaliger „Pfarrhaus-WG“

Der Kühbacher Chor Kaleidoskop hat sich einmal mehr in die Herzen vieler Fans und Klosterschwestern in Dillingen gesungen. Ein Bus mit 23 Sängerinnen und Fans fuhr von Kühbach nach Dillingen. Bei einem kurzen Stopp stieg Kühbachs ehemaliger Pfarrer Paul Mahl zu. Bei diesem Besuch der Dillinger Franziskanerinnen, seinen früheren beiden Mitbewohnerinnen, war es für ihn auch ein schönes Zusammentreffen. Für die Organisation war das Kühbacher Ehepaar Golling zuständig. Thomas saß am Steuer und Bus-Chefin Claudia auf dem Beifahrersitz.

Nach Dillingen kam auch Schwester Irmengild, die ihren Dienst derzeit in der Nähe des Bodensees verrichtet, als Oberhaupt der damaligen Kühbacher Pfarrhaus-WG. In der modern ausgestatteten Kirche St. Klara zelebrierte Pfarrer Paul Mahl die Messe, bei der der Chor Kaleidoskop unter der Leitung von Helene Monzer für die musikalische Gestaltung sorgte. Danach gab es noch ein Zusammentreffen mit den aus Kühbach bekannten Schwestern Sonja und Digna, die viele Kühbacher noch aus dem Kindergarten kennen. Die beiden hatten vor langer Zeit so manchen Nachwuchs einzelner Teilnehmer dieser Besuchergruppe unter ihren Fittichen.

Ein weiterer Stopp war das Kloster Medingen, ein beliebter Wallfahrtsort der Dillinger Franziskanerinnen. Bei Kaffee mit selbstgebackenen Chorfrauen Kuchen und in lockerer Stimmung wurden noch viele Gespräche mit den Schwestern Albertis und Irmengild sowie Pfarrer Mahl geführt. (AZ)

