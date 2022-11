Bald öffnet der Aichacher Christkindlmarkt auf dem Stadtplatz

Glühwein, Bratwurst, Adventsdeko: Am Freitag eröffnet der Weihnachtsmarkt in Aichach. Das sind die Öffnungszeiten und das Rahmenprogramm.

Nach zwei marktlosen Jahren duftet es heuer auf dem Aichacher Stadtplatz wieder nach Glühwein, Punsch, Bratwurst und Honiglebkuchen. Der Platz rund ums Rathaus verwandelt sich für den Aichacher Christkindlmarkt in einen Weihnachtswald. In den rund 30 Hütten werden ab Freitag, 25. November, nicht nur Adventsdeko, Christbaumschmuck und Krippenzubehör angeboten, sondern auch viele kulinarische Köstlichkeiten. Erstmals wird der Markt heuer bis hinter den Sparkassenbrunnen erweitert. Auch rund um den Maibelisk gibt es wieder Marktstände.

Christkindlmarkt Aichach 2022 bietet buntes Programm

An den Wochenenden erwartet die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher erneut ein buntes Rahmenprogramm mit Konzerten, Aktionskünstlern, Kindertheater, Führungen und vielem mehr. In der Innenstadt wird wieder die Spitalkirche beleuchtet. Zur besonderen Atmosphäre des Aichacher Christkindlmarktes tragen auch die vielen Christbäume bei, die wieder von den Kindergärten liebevoll geschmückt werden. Am ersten Adventswochenende findet zusätzlich von 13 bis 20 Uhr der Alternative Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz statt. Dort verkaufen Vereine und karitative Einrichtungen allerlei Weihnachtliches für einen guten Zweck. Die Aichacher Einzelhändler haben am ersten Adventssonntag, 27. November, von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Eröffnet wird der Christkindlmarkt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr offiziell von Bürgermeister Klaus Habermann und dem Aichacher Christkind mit seinen Engeln. Die Blechbläser der Aichacher Stadtkapelle begleiten die Eröffnung musikalisch. Die Stadtkapelle selbst ist am nächsten Tag zu hören, wo sie am Samstag ab 18.30 Uhr ein Konzert auf der Bühne am Rathaus gibt. Am Sonntag, 27. November, verzaubert ab 14.30 Uhr der Drehorgelspieler Jürgen Laufer den Christkindlmarkt mit weihnachtlichen Klängen. Im Rahmen des Alternativen Christkindlmarktes bietet das P-Seminar katholische Religionslehre des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums unter dem Motto "Sei auch Du ein Stern" von 15 bis 20 Uhr weihnachtliche Aktionen in der Stadtpfarrkirche an. Bereits um 14.30 Uhr findet eine Kindersegnung statt.

An Weihnachten geht es um das besinnliche Miteinander. Deswegen holen sich Aichachs "some friends" rund um Josh Stadlmaier am Freitag, 2. Dezember, ihre Freunde dazu und machen ab 18.30 Uhr Weihnachtsmusik für alle, die gerne mitsingen. Die Crazy Oak Big Band unter Leitung von Eduard Augsburger sorgt zusammen mit einer Sängerin am Samstag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr für gute Stimmung am Christkindlmarkt. Am Sonntag, 4. Dezember, ist am Nachmittag vor allem für die Kleinen etwas geboten. Angis Kasperltheater spielt zuerst "Kasperl und der Nikolaus" (Beginn 14.30 Uhr) und etwas später "Kasperl und die Schneekönigin" (Beginn 16.30 Uhr). Mit zwei akustischen Gitarren, einer Mundharmonika und ihren beiden außergewöhnlichen Stimmen interpretieren Tom & Häns Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen oder Paul Simon. Sie sind ab 18.30 Uhr auf der Bühne am Rathaus zu hören.

Nachtwächter Franz Gutmann erzählt Weihnachtsgeschichten

Mit Weihnachtsgeschichten von Nachtwächter Franz Gutmann wird ins dritte Adventswochenende gestartet. Los geht es am Freitag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr, Treffpunkt ist an der Bühne. Beschwingt geht es mit "Geri and the Wagtails" weiter. Sie spielen am Samstag, 10. Dezember, ab 18.30 Uhr "Christmas-Swing" auf der Bühne vor dem Rathaus. Am Nachmittag sind die Kinder zum Weihnachtsbasteln ins Stadtmuseum eingeladen (ab 14.30 Uhr) oder können mit Nachtwächter Gutmann eine Kinderführung machen. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Bühne. Am Sonntag, 11. Dezember, steht nach dem Konzert des Musikvereins Hollenbach (Beginn 16 Uhr) ein Auftritt der "Swinging Dreams" auf dem Programm (Beginn 18.30 Uhr).

Längst kein Unbekannter mehr in Aichach ist Motorsägenkünstler Anton Schwarzmann. Er gestaltet am Freitag, 16. Dezember, ab 18 Uhr wieder live Holzskulpturen. Am Samstag, 17. Dezember, heißt es Rock Christmas featuring "IG Rock" auf der Bühne. Am Sonntag, 18. Dezember, ist um 18.30 Uhr auf der Bühne am Stadtplatz der Aichacher Liederchor zu hören. Bereits am Nachmittag findet in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Altbairische Adventsingen - eine Benefizveranstaltung - statt. Beginn ist 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für die kleinen Besucher bietet das Kindertheater Knuth mit seinem Weihnachtsstück "Die Zauberkiste" um 14.30 und 16.30 Uhr Spaß und Unterhaltung. Dazwischen treten um 15.30 Uhr die Vorschulkinder des Kindergartens Abenteuerland auf der Bühne auf. Am letzten Markttag gibt es mit DJ Heiner ab 18.30 Uhr nochmals ein großes Weihnachtsmedley unter dem Motto "All I want for Christmas".

Aichacher Rathausadventskalender unter Motto "Zusammenhalt und Miteinander"

Ab Donnerstag, 1. Dezember, öffnet sich außerdem täglich ein Fenster des Rathausadventskalenders. Nachdem die Pandemie und die aktuellen Geschehnisse sehr deutlich vor Augen führen, wie wichtig Zusammenhalt, Loyalität und ein wertschätzendes Miteinander sind, steht der diesjährige Adventskalender unter dem Motto "Zusammenhalt und Miteinander". Eingeladen zum Mitmachen waren daher Gruppierungen und Vereine der lebendigen Aichacher Stadtgesellschaft. Die Fensterbilder, die nach und nach zum Vorschein kommen, stammen in diesem Jahr unter anderem von mehreren Aichacher Vereinen, der Elisabethschule, der Caritas Tagesstätte, den Ulrichswerkstätten, dem Weltladen, der evangelischen Gemeinde und dem Jugendzentrum. Drei Fenster steuert die Aichacher Partnerstadt Schifferstadt bei.