CSU nominiert Bürgermeister Konrad Carl erneut für Todtenweis

Todtenweis

CSU nominiert Konrad Carl als Bürgermeisterkandidaten

Seit 2014 ist Konrad Carl Bürgermeister der Gemeinde Todtenweis. Schon vorher war er in der Pflicht. Warum er bei der Kommunalwahl 2026 wieder antritt.
Von Sofia Brandmayr
    •
    •
    •
    Konrad Carl ist als Bürgermeisterkandidat der CSU in Todtenweis nominiert.
    Konrad Carl ist als Bürgermeisterkandidat der CSU in Todtenweis nominiert. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    Der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl tritt bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 wieder zur Bürgermeisterwahl an. Er wurde bei der CSU-Ortsverbandssitzung am Sonntag in Todtenweis einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert.

    Carl wurde 1996 in den Gemeinderat gewählt, damals unter Bürgermeister Josef Kodmeir. Dessen Nachfolger war ab 2008 Thomas Riß und sein Stellvertreter Konrad Carl. Als Riß ganz plötzlich und unerwartet am 3. September 2013 starb, übernahm Konrad Carl ab diesem Datum die Amtsgeschäfte.

    Konrad Carl will sich den Herausforderungen stellen

    Seit 1. Mai 2014 ist Carl nun Erster Bürgermeister. Nach zwei Perioden will der 64-Jährige nochmals antreten. Er wolle Todtenweis trotz der finanziellen Probleme weiter voranbringen, sagte er. Er wisse, dass die Kommunen derzeit nicht auf Rosen gebettet seien. Die Infrastruktur, ob Wasserleitungen, Abwasserentsorgung oder Straßen, sei marode. Es sei viel zu bewältigen. Rechtliche Vorgaben würden den Gemeindeoberhäuptern oft genug Steine in den Weg legen. „Es gibt viele Hausforderungen zu meistern, dem stelle ich mich als Bürgermeister“, sagte Carl.

    Bei der Nominierung: (von links) Karl Jakob sen., Josef Riß, Altbürgermeister Josef Kodmeir, Landratskandidat Peter Tomaschko, Bürgermeister Konrad Carl, Thomas Eberle, Maximilian Haberl jun., Michael Hofberger, Peter Wolf, Siegfried Wittmann und Hubert Auer.
    Bei der Nominierung: (von links) Karl Jakob sen., Josef Riß, Altbürgermeister Josef Kodmeir, Landratskandidat Peter Tomaschko, Bürgermeister Konrad Carl, Thomas Eberle, Maximilian Haberl jun., Michael Hofberger, Peter Wolf, Siegfried Wittmann und Hubert Auer. Foto: Sofia Brandmayr

    Der Landtagsabgeordnete und Landratskandidat Peter Tomaschko fungierte als Wahlvorstand. Er schätze an Konrad Carl, wie ruhig und gelassen er seine Entscheidungen treffe, ebenso die Zusammenarbeit von Bürgermeister und Bürgern vor Ort. Seine Offenheit sei ein wichtiges Merkmal. von Carl.

