Für die CWG Aichach stellen sich 13 Frauen und 17 Männer zur Wahl

Fast ausgeglichen ist das Verhältnis von Männern und Frauen auf der Stadtratsliste der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) Aichach und Ortsteile. 13 Frauen und 17 Männer, die bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 für den Aichacher Stadtrat kandidieren, wurden am Donnerstagabend im Gemeinschaftshaus im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach einstimmig nominiert. Auf Platz 1 steht die Unterwittelsbacher Ortssprecherin Helga Schnell. Ein Name fehlt auf der Liste.

Erich Echter tritt nicht mehr an. Er vertritt die CWG seit 1996 allein im Aichacher Stadtrat und ist Vorsitzender der Fraktionsgemeinschaft mit dem Bündnis Zukunft Aichach (BZA) und der FDP. „Nach 30 Jahren im Amt muss irgendwann Schluss sein“, sagte der 77-jährige Ecknacher. Er fungierte als Wahlleiter. Auf einen Bürgermeisterkandidaten verzichtet die CWG. Wer sich für dieses anspruchsvolle Amt bewerbe, sollte qualifiziert sein und das machen wollen, sagte Echter. „Ich persönlich kann mir nur einen vorstellen, der das machen kann: Josef Dußmann.“ Der Zweite Bürgermeister (CSU) habe sich schon bewährt, als Bürgermeister Klaus Habermann erkrankt war.

Ortssprecherin von Unterwittelsbach will mitentscheiden

Auf den Stadtrat sah Echter schwierige Zeiten zukommen. Er nannte unter anderem das geänderte Baurecht, nach dem sich Bauprojekte nicht mehr in die Umgebung einfügen müssen, und die Kläranlage, die erneuert werden müsse.

Statt Echter steht nun Helga Schnell an der Spitze der Liste. Sie kandidierte 2020 erstmals für den Stadtrat, damals auf der Liste des Bündnisses Zukunft Aichach (BZA). In den Stadtrat kam sie nicht, wurde aber zur Unterwittelsbacher Ortssprecherin gewählt. Als solche hat sie im Stadtrat nur beratende Funktion.

Um auch mitentscheiden zu können, bewirbt sich Schnell erneut für den Stadtrat. „Ich fühle mich Aichach verbunden. Mir liegt da einiges am Herzen“, sagt sie. Als Unternehmerin nennt sie da die Finanzpolitik, aber auch die Kläranlage und die Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet, insbesondere den Parkdruck durch die Nachverdichtung in Wohngebieten. Zwei Punkte seien ihr besonders wichtig, sagt sie: „Dass Steuergelder vernünftig ausgegeben werden und dass die Innenstadt belebt bleibt.“

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Die Liste wurde von den 29 Stimmberechtigten im Block einstimmig beschlossen:

Helga Schnell, Unterwittelsbach, Unternehmerin; Franz-Xaver Müller, Walchshofen, Rentner; Petra Schreier, Oberwittelsbach, Angestellte; Norbert Weiss, Aichach, Diplom-Ingenieur; Renate Gutmann, Sulzbach, Bankkauffrau; Tanja Demmelmeier, Aichach, Angestellte; Fritz Ertl, Griesbeckerzell, Angestellter; Fabian Gutmann, Sulzbach, Angestellter; Karin Geng, Untergriesbach, Angestellte; Wolfgang Asam, Algertshausen, Rentner; Marina Schnell, Unterwittelsbach, Angestellte; Tatjana Padtberg, Aichach, Angestellte; Philipp Schnell, Unterwittelsbach, Angestellter; Günter Geng, Untergriesbach, Rentner; Rita Tenckhoff, Klingen, Abteilungsleiterin; Maria Kandler, Ecknach, Rentnerin; Sophie Sießmair, Gallenbach, Speditionskauffrau; Markus Brandl, Untergriesbach, Schreinermeister; Harry Heimrath, Unterwittelsbach, Angestellter; Elvira Kretschmer, Aichach, Rentnerin; Gabi Demmelmeier, Unterwittelsbach, Angestellte; Johann Hötschel, Unterschneitbach, Beamter im Ruhestand; Johanna Kensbock, Aichach, Rentnerin; Wolfgang Schreck, Aichach, Rentner; Reiner Junger, Ecknach, Geschäftsführer; Erich Eibl, Klingen, Beamter im Ruhestand; Martin Tenckhoff, Klingen, Rentner; Norbert Harner, Aichach, Beamter im Ruhestand; Georg Breitsameter, Walchshofen, Rentner; Josef Riemensperger, Sulzbach, Polizeibeamter im Ruhestand.

Ersatzkandidat: Josef Schnell, Unterwittelsbach, Metzgermeister.

Erich Echter wünschte den Kandidatinnen und Kandidaten viel Erfolg und dem künftigen Stadtrat eine glückliche Hand.