08.02.2020

da Huawa... kommen zum Jubiläum

Kartenvorverkauf läuft für das Musikkabarett und die Troglauer

Informationen zum Jubiläumsfest anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Affing gab Vorsitzender Franz Limmer im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Gefeiert wird groß von Donnerstag, 21. Mai, bis Sonntag, 24. Mai im Festzelt im Schlosshof. Limmer appellierte an die Mitglieder, den Verein weiterhin so zahlreich zu unterstützen.

Anlässlich des Jubiläums hat der Verein seine Fahne bereits im vergangenen Jahr zur Restaurierung gebracht. Das symbolische Aushängeschild der Feuerwehr kann in den nächsten Tagen wieder abgeholt werden. Bereits abgeschlossen ist laut Limmer der geplante Umbau der Stadelbar.

Am Festwochenende treten auch die bekannte Musikkabarettgruppe da Huawa, da Meier und I am Samstag, 23. Mai, und die Partyrockband Troglauer Buam am Freitag, 22. Mai, auf. Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltungen ist bereits im Gange.

Das Programm startet am Donnerstag, 21. Mai, um 10 Uhr mit dem Bieranstich samt Weißwurstfrühstück. Am Abend gibt es Alpenrock mit den Lausbuam. Höhepunkt des Festwochenendes ist der Sonntag, 24. Mai. Um 10 Uhr steht ein Festgottesdienst auf dem Programm, um 14 Uhr folgt der Fest-umzug. Den Festausklang gestalten d’Holzheimer. (AN)

Karten gibt es bei der Bäckerei Eichner, Zur kleinen Freiheit (Fuzzi) und bei der VR Bank Affing.

