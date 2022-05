13-jährige Radlerin wird bei Unfall auf dem Schulweg verletzt

Das Mädchen stößt auf dem Schulweg in Dachau mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Am selben Tag prallen zwei Radfahrer aufeinander.

Zwei Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, meldet die Dachauer Polizei vom Dienstag. Dabei wurde am Morgen ein 13-jähriges Mädchen auf dem Schulweg verletzt. Am Nachmittag erlitt ein 41-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radler Verletzungen.

Die 13-Jährige fuhr laut Polizei kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem Rad in der Graf-Konrad-Straße an einem geparkten Auto vorbei. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 37-Jährigen zusammen. Die Schülerin stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus Dachau.

Ein Ausweichmanöver ist die Ursache für den zweiten Radunfall in Dachau

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der Schleißheimer Straße. Dort waren ein 55-Jähriger und ein 41-Jähriger mit ihren Rädern in Richtung Schleißheim unterwegs, als auf Höhe des NU-Parks die Abdeckung des dortigen Bauzauns etwas hochgeweht wurde. Dadurch erschrak der 41-Jährige und wich aus. Dabei stieß er seitlich mit dem 55-Jährigen zusammen und stürzte. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Dachauer Krankenhaus. Der 55-Jährige blieb unverletzt. (jca)