16-Jähriger versucht erfolglos mit Auto vor der Polizei zu fliehen

Als die Polizei in Dachau ein Auto kontrollieren will, gibt der Fahrer Gas. Als die Polizei ihn stoppt, ist schnell klar, warum.

Erfolglos hat ein Autofahrer am Dienstag versucht, sich in Dachau einer Polizeikontrolle zu entziehen. Am Steuer saß laut Polizei ein 16-Jähriger ohne Führerschein.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr wollte die Poilizei ein Auto im Bereich der Friedenstraße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Als er den Streifenwagen erkannte, versuchte der Fahrer, sich der Kontrolle zu entziehen und erreichte hierbei innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde (km/h).

Der Fahrer wird seinen Eltern übergeben

Die Polizei konnte das Auto schließlich im Bereich der Dr.-Engert-Straße anhalten. Der Grund für den erfolglosen Fluchtversuch war schnell gefunden, so die Polizei: Der 16-jährige Fahrer war freilich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem die Eigentumsverhältnisse des genutzten Autos. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben. (bac)