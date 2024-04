Dachau

18-Jähriger hantiert mit einer Waffe am Dachauer Bahnhof

Mit einer Schreckschusswaffe war am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger auf dem Dachauer Bahnhofsgelände unterwegs.

Ein junger Mann fällt auf, als er in der Unterführung des Dachauer Bahnhofs eine Waffe in den Hosenbund steckt. Zeugen informieren die Polizei. Sie stoppt ihn am Vorplatz.

Für Aufregung hat am Mittwochnachmittag in Dachau kurzzeitig ein 18-Jähriger gesorgt, der am Dachauer Bahnhof augenscheinlich mit einer Waffe unterwegs war. Laut Polizei Dachau erreichte sie gegen 16 Uhr die Mitteilung, dass in der Unterführung am Dachauer Bahnhof soeben eine Person eine Faustfeuerwaffe durchgeladen und anschließend in seinen Hosenbund gesteckt habe. Streifenbeamte konnten die Person in einem Linienbus am Bahnhofsvorplatz antreffen. Es handelte sich um einen 18-Jährigen aus Karlsfeld. Er führte eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Knallkartuschen mit sich. Im Besitz eines Waffenscheins, der zum öffentlichen Führen der Schreckschusswaffe berechtigt, war der junge Mann nicht. Ihn erwartet ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz. Pistole und Munition stellte die Polizei sicher. (AZ)

