18-Jähriger kracht in Dachau mit Auto in Rettungswagen: Drei Schwerverletzte

Ein 18-jähriger Autofahrer hat in Dachau einen schweren Unfall verursacht. Er fuhr bei Rot auf eine Kreuzung und krachte in einen Rettungswagen. Dieser kippte um.

Drei Schwerverletzte und 90.000 Euro Schaden - das ist die traurige Bilanz eines Unfalls in Dachau. Dabei krachte ein 18-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Samstag in einen Rettungswagen.

Der 18-Jährige war gegen 3 Uhr mit seinem VW auf der Theodor-Heuss-Straße von Karlsfeld in Richtung Dachau unterwegs. Außer dem 18-Jährigen saßen drei weitere Personen in dem VW.

Auto prallt in Rettungswagen in Dachau: Rettungswagen kippt um

Zur selben Zeit befand sich ein Rettungswagen, besetzt mit Fahrer und Beifahrer, auf der Schleißheimer Straße. Er war ohne Benutzung von Sonder- und Wegerechten auf dem Weg von Dachau in Richtung Oberschleißheim. Einen Patienten transportierte er nicht, da er sich auf der Rückfahrt zur Wache befand.

An der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße und Schleißheimer Straße missachtete der VW-Fahrer nach Polizeiangaben das Rotlicht an der Ampel und fuhr auf die Kreuzung. Dort prallte der VW in den Rettungswagen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Rettungswagen auf die linke Seite kippte.

Polizei bemerkt Alkoholgeruch bei 18-jährigem Unfallfahrer

Da der 18-Jährige laut Polizei nach Alkohol roch, wurde ihm Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen drei Menschen schwer verletzt, darunter der Beifahrer des Rettungswagens sowie der Beifahrer des VW. Der Unfallverursacher selbst erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden am Rettungswagen wird auf circa 70.000 Euro geschätzt, der Schaden am VW auf circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Dachau sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Straße. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis 6 Uhr hin. (nsi)