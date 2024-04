29-Jähriger schlägt einen Räuber in Dachau in die Flucht

Der 29-Jährige geht mit seinem Hund Gassi, als ihn ein Unbekannter angreift. Dieser fordert von ihm alle Wertsachen. Doch der Angegriffene wehrt sich vehement.

An den Falschen geraten ist am Freitagabend ein Unbekannter, der einen 29-Jährigen in Dachau ausrauben wollte. Der 29-Jährige wehrte sich vehement und schlug den Räuber in die Flucht.

Laut Polizei ging der Dachauer gegen 22 Uhr mit seinem Hund in der Gabelsbergerstraße Gassi, als ihn plötzlich ein Mann an der Schulter packte. Der Unbekannte forderte ihn auf, ihm alle Wertsachen auszuhändigen, sonst würde er ihn umbringen.

Doch der 29-Jährige weigerte sich. Er wehrte sich mit Tritten und Schlägen gegen den Angriff. Schließlich flüchtete der etwa 1,90 Meter große Täter, der eine schwarze Sturmhaube trug, ohne Beute. Eine sofortige Fahndung im Umfeld des Tatorts durch die Polizei verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 08141/612-0. (AZ)