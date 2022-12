33 Paletten Kartoffelchips werden erst eingelagert, dann aber nicht abgeholt

Ungewöhnliche Anzeige bei der Polizei Dachau: Ein Mann hatte Ware zwischenlagern wollen – sie aber nicht wieder abgeholt. Das Problem: Die Chips laufen bald ab.

In einem Lagerraum in Dachau sind 33 Paletten Kartoffelchips von einem Mann erst eingelagert, dann aber nie wieder abgeholt worden. Der Inhaber der Dachauer Firma, die Lagerräume vermietet, hat sich daraufhin an die Polizei gewandt. Wie diese nun mitteilte, wurde der Inhaber Ende November von einem Mann kontaktiert, der für zwei bis vier Tage Ware zwischenlagern wollte.

924 Kartons Kartoffelchips lagern in Dachau

Anschließend wurden am 29. November 33 Paletten Kartoffelchips angeliefert. Doch die Ware wurde zur vereinbarten Zeit nicht wieder abgeholt. Auch eine Kontaktaufnahme scheiterte. Jedoch erfuhr der Inhaber dabei, dass der vermeintliche Kunde gar nicht bei der von ihm angegebenen Firma arbeitet und diese auch keine Kartoffelchips vertreibt.

Was nun mit der Ware passiert, teilt die Polizei in ihrer Mitteilung zwar nicht mit, weist aber mit einem Augenzwinkern darauf hin, dass die 924 Kartons Kartoffelchips bereits im Januar 2023 ablaufen: "Die Snacks für die Silvesterparty könnten somit gesichert sein", mutmaßt die Polizei.