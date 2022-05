63-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall in Dachau verletzt

Ein 72-jähriger Autofahrer übersieht in Dachau das Motorrad des 63-Jährigen. Es kommt zum Unfall. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Verursacher.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Führt ist am Donnerstag bei einem Unfall in Dachau verletzt worden. Die Ursache war ein Vorfahrtfehler.

Unfall in Dachau: Motorradfahrer verletzt

Laut Polizei wollte der 72-Jährige gegen 10.10 Uhr mit seinem Auto aus der Schwarzhölzlstraße nach links in die Alte Römerstraße einbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der die Alte Römerstraße in Richtung Karlsfeld befuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Krankenhaus Dachau. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Gegen den 72-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)