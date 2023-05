Dachau

vor 16 Min.

70-jähriger Mercedes-Fahrer kracht in Garage: 100.000 Euro Schaden

Artikel anhören Shape

Ein Mann will in eine Straße in Dachau abbiegen. Dann wird laut seiner Aussage sein Mercedes immer schneller. Er durchbricht ein Einfahrtstor und prallt in eine Garage.

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist bei einem Unfall in Dachau entstanden. Ein 70-Jähriger war in Dachau am Freitagnachmittag mit seinem Mercedes auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs und wollte nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei nach Aussage des 70-Jährigen der Wagen immer schneller. Unfall in Dachau: 70-Jähriger fährt in Kurve geradeaus Der 70-Jährige fuhr in der Kurve geradeaus, geriet auf ein angrenzendes Grundstück, durchbrach ein Einfahrtstor und kollidierte nach einigen Metern mit einer Garage. Am Garagentor und der Garagenmauer blieb der Mercedes stehen. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. THW muss Statik der Garage überprüfen Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Da eine Statikprüfung der Garage erforderlich war, wurde außerdem ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) hinzugezogen. (nsi)

Themen folgen