Aggressiver junger Mann pinkelt in Haftraum der Polizei

Sechs verletzte Polizisten, das ist die Bilanz eines Einsatzes, den zwei junge Männer in der Nacht auf Mittwoch in Dachau auslösen. Die Beamten setzen Pfefferspray ein.

Zwei Männer, die unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss standen, haben am Mittwoch über mehrere Stunden die Dachauer Polizei beschäftigt und mehrere Beamte verletzt. Ein 24-Jähriger schlug einem Beamten laut Polizeiangaben mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als "Krönung" pinkelte sein Begleiter, ein 25-Jähriger, in einen Haftraum der Polizeiinspektion Dachau.

Wie die Polizei berichtet, verständigte am Mittwoch, 24. Januar, gegen 1 Uhr eine 22-Jährige die Polizei, da ihr Ex-Partner vor ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dachau-Süd randalieren würde. Die angerückten Streifenbeamten trafen den 24-jährigen Dachauer sowie seinen 25-jährigen Begleiter aus dem Landkreis Erding im Bereich der Pfarrer-Kölbl-Straße an. Die beiden stark alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Männer waren bereits in den Stunden zuvor mehrmals im Stadtgebiet Dachau unabhängig voneinander polizeilich in Erscheinung getreten.

24-Jähriger versetzt einem Beamten mehrere Faustschläge

Aufgrund der Vorgeschichte und da sich die Männer äußerst aggressiv zeigten, sollten sie in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrten sich beide laut Polizei massiv und schlugen und traten unvermittelt nach den Beamten. Ein Beamter wurde hierbei durch mehrere Faustschläge des 24-Jährigen ins Gesicht getroffen. Wie die Polizei berichtet, konnten die jungen Männer nur unter Anwendung unmittelbaren Zwangs sowie unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden.

Unter fortwährenden Widerstandshandlungen, Bedrohungen und Beleidigungen seien die Männer schlussendlich in Polizeigewahrsam genommen worden. Im Zuge der Ingewahrsamnahme urinierte der 25-Jährige noch in einen Haftraum der Polizeiinspektion Dachau. Insgesamt sechs Beamte wurden laut Polizei durch die anhaltenden Widerstandshandlungen verletzt. Alle konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Beide Männer sind nach Polizeiangaben bereits vielfach wegen verschiedenster Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen. Es wurden umfangreiche Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch