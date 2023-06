18-jähriger Motorradfahrer aus Aichach bei Unfall verletzt

Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer wird in Dachau von einem 86-jährigen Autofahrer beim Einbiegen übersehen. Es kommt zur Kollision.

Ein Motorradfahrer aus Aichach ist am Montag bei einem Unfall in Dachau mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 18-Jährige gegen 17.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung des John-F.-Kennedy-Platzes. Zeitgleich wollte ein 86-Jähriger mit seinem Auto von der Berliner Straße nach links in die Theodor-Heuss-Straße einbiegen. Dabei stieß er mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen.

Aichacher kommt mittelschwer verletzt ins Krankenhaus

Der 18-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Feuerwehr Dachau war zur technischen Hilfeleistung und Verkehrsabsicherung im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Theodor-Heuss-Straße für etwa eineinhalb Stunden zunächst vollständig und anschließend teilweise für den Verkehr gesperrt, währenddessen kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen. (AZ)