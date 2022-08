Mann aus Aichach-Friedberg übersieht rote Ampel: Unfall

20-Jähriger biegt mit seinem Transporter bei Dachau ab, obwohl die Ampel rot zeigt. Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird eine Frau verletzt.

Weil er das rote Licht einer Ampel missachtet hat, hat ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Mittwochmorgen bei Dachau einen Unfall verursacht. Dabei erlitt eine 60-jährige Frau leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6.40 Uhr, als der 20-Jährige mit seinem Transporter von der Autobahn kommend nach links auf die B471 in Richtung Dachau abbog. Zeitgleich überquerte die 60-Jährige mit ihrem Auto die Kreuzung bei Grün geradeaus in Richtung Fürstenfeldbruck. Sie prallte mit ihrem Wagen in den kreuzenden Transporter.

Beide Fahrzeuge werden bei dem Unfall schwer beschädigt

Bei dem Unfall erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk halfen bei der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Unfall-Fahrzeuge mit. Sie wurden vom Abschleppdienst abgeholt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des Transporters wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)