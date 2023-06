Alkoholisierter Radfahrer mit Handy in der Hand beschädigt Auto an Ampel

Ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer hat an einer Ampel auf der Pollnstraße in Dachau ein dort wartendes Auto touchiert und dabei den Außenspiegel beschädigt.

Ein 40 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Dachau hat am Mittwoch gegen 18 Uhr an einer Ampel ein wartendes Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Pollnstraße in Richtung Sudetenlandstraße unterwegs und wollte an einer temporären Lichtzeichenanlage rechts an einem wartenden Auto vorbeifahren. Dabei touchierte er mit seinem Lenker den rechten Außenspiegel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Was der konkrete Grund für den Unfall war, sei nicht gänzlich zu klären, heißt es in der Mitteilung: Der Fahrradfahrer hatte ein Mobiltelefon in der Hand und fuhr mit 1,1 Promille, außerdem war die Restfahrbahnbreite gering. (AZ)