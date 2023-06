An einer Kreuzung kommt es zwischen zwei Autos zum Frontalzusammenstoß

Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat beim Abbiegen an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße und Schleißheimer Straße in Dachau ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Bei einem Frontalzusammenstoß an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße und Schleißheimer Straße in Dachau am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ist ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei war der junge Erwachsene mit einem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und wollte nach links auf die Schleißheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto eines 35-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 40.000 Euro. Die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. (AZ)