Auffahrunfall auf der A8 führt zu Rückstau im Berufsverkehr

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mit. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 53-jähriger Lastwagenfahrer kurz vor der Anschlussstelle Dachau wohl einen Rückstau, der sich im Bereich der Anschlussstelle gebildet hatte. Der Lastwagen krachte in einen vorausfahrenden Opel. Dieser wurde noch auf ein weiteres Auto, einen Nissan aufgeschoben.

