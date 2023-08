Autofahrer fährt falsch in Einbahnstraße und prallt gegen Geländer

Eine Polizeistreife in Dachau wird auf einen Autofahrer aufmerksam, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs ist. Kurz darauf kommt er von der Fahrbahn ab.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag gegen 23.20 Uhr in Dachau erst in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung gefahren und kurz darauf gegen ein Metallgeländer sowie Mülltonnen geprallt. Laut Mitteilung war eine Streife an der Ludwig-Dill-Straße auf den 56-Jährigen aufmerksam geworden. Noch bevor sie ihn jedoch anhalten konnten, kam er ohne Fremdbeteiligung an der Kreuzung mit der Holzgertenstraße von der Fahrbahn ab. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund Trunkenheit ermittelt. (AZ)