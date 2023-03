Autofahrer fährt zuerst Frau an und kollidiert mit weiterem Fahrzeug

Um die Formalitäten nach einem Auffahrunfall zu klären, ist eine Frau aus dem Auto ausgestiegen. Warum der Fahrer sie anschließend anfuhr, ist noch unklar.

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in einer Nebenfahrbahn der Schleißheimer Straße in Dachau hat ein 89 Jahre alter Dachauer am Donnerstag mit seinem BMW einen neben ihm geparkten Peugeot touchiert. Wie die Polizei mitteilt, stieg dessen Fahrerin, eine 47 Jahre alte Frau aus Dachau, anschließend aus, um die Formalitäten zur Schadensregulierung zu klären. Als die Dachauerin vor dem Auto des 89-Jährigen stand, setzte der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach vorne und touchierte die 47-Jährige.

Autofahrer verursacht gleich drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit

Als er sein automatikbetriebenes Fahrzeug abstellen wollte, kollidierte er mit einem weiteren geparkten Fahrzeug. Der Mercedes einer 46-Jährigen aus dem Landkreis Dachau wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Bordstein und einen Grünstreifen auf die Schleißheimer Straße geschoben, wo er schlussendlich zum Stillstand kam.

Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 6000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Gegen den 89-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)