Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin: 69-Jährige verletzt

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Dachau eine Fahrradfahrerin übersehen. Wie die Polizei berichtet, kam es zur Kollision, wobei die Radlerin stürzte und sich verletzte.

Radlerin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht

Der 54-jährige Seat-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei vom Rewe-Parkplatz auf die Theodor-Heuß-Straße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 69-jährige Fahrradfahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stürzte und wurde verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Geringer Sachschaden an Auto und Fahrrad

Laut Polizei Dachau entstand an beiden Fahrzeugen lediglich geringer Sachschaden.