Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Dachau: Autofahrer missachtet Vorfahrt und verletzt Fahrradfahrerin

Dachau

Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin: 69-Jährige verletzt

In Dachau kollidiert eine Fahrradfahrerin mit einem Auto. Der Autofahrer missachtet die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wird die Radlerin verletzt.
Von Alice Lauria
    • |
    • |
    • |
    Weil ein Autofahrer ihr die Vorfahrt nahm, stürzte in Dachau eine Radlerin und wurde verletzt.
    Weil ein Autofahrer ihr die Vorfahrt nahm, stürzte in Dachau eine Radlerin und wurde verletzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Dachau eine Fahrradfahrerin übersehen. Wie die Polizei berichtet, kam es zur Kollision, wobei die Radlerin stürzte und sich verletzte.

    Radlerin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht

    Der 54-jährige Seat-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei vom Rewe-Parkplatz auf die Theodor-Heuß-Straße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 69-jährige Fahrradfahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stürzte und wurde verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

    Geringer Sachschaden an Auto und Fahrrad

    Laut Polizei Dachau entstand an beiden Fahrzeugen lediglich geringer Sachschaden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden